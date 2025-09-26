<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ನಾನು ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾನು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಓಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಓಟಗಾರನಾಗುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಮೈಕೆಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಕೋರ್ಟ್ನಿ ವಾಲ್ಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಾರಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅವರ ಸ್ವದೇಶ ಜಮೈಕಾ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಓಲಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 8 ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ 11 ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಕೇವಲ 9.58 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮೀ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅವರು 2017ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>