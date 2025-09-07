<p><strong>ಲಿವರ್ಪೂಲ್ (ಬ್ರಿಟನ್):</strong> ಭಾರತದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಚಾಹರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>23 ವರ್ಷದ ಚಾಹರ್ ಪುರುಷರ 80 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 5–0ಯಿಂದ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಚಿನ್ನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಹುಸೇನ್ ಇಯಾಶೈಶ್ (ಜೋರ್ಡನ್) ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. </p>.<p>ಪುರುಷರ 55 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಬರ್ತ್ವಾಲ್ ಅವರ ಅಭಿಯಾನವು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಅವರು 0–5ರಿಂದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿರ್ಜಾಖಲಿಲೋವ್ ಮಿರಾಜಿಜ್ಬೆಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>