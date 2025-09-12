World Boxing Championships: ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ಪದಕ,ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿದ ಪುರುಷರ ತಂಡ

<p><strong>ಲಿವರ್ಪೂಲ್:</strong> ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೂಡಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆದರೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮರಳುವಂತಾಗಿದೆ. </p><p>48 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಲಿಸ್ ಪಂಫ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 2023ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಲುಟ್ಸೈಖಾನಿ ಅಲ್ಟಾಂಟ್ಸೆಗ್ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪುರುಷರ 50 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಾದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಜಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಝಾರ್ ತಾಷ್ಕೆನ್ಬೇ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರು. </p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ 10 ಮಂದಿ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಸವಾಲು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 2013ರ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p> .ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್: ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ.Hong Kong Open: ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ಗೆ ಮಣಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಗಮನ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>