ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ.ಟಿ: ಯಶಸ್ವಿನಿಗೆ ಕಂಚು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಘೋರ್ಪಡೆ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಪಿಬಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅವರು, ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11–5, 7–11, 6–11, 6–11, 4–11ರಿಂದ ಆರ್ಬಿಐನ ದಿಯಾ ಚಿತಳೆ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಎಡವಿದರು.</p>.<p>ಜಿ. ಸತ್ಯನ್ (ಪಿಎಸ್ಪಿಬಿ) ಹಾಗೂ ದಿಯಾ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನ್ ಅವರು 11–5, 11–8, 11–13, 11–7, 11–9ರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಂಕುರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಿಯಾ ಅವರು 11-9, 11-7, 11-9, 11-6ರಿಂದ ಸುತೀರ್ಥ ಮುಖರ್ಜಿ (ಆರ್ಎಸ್ಪಿಬಿ) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>