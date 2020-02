ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್: ‘ಅನಧಿಕೃತ’ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಪಾಕ್

ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎನಿಸಿತು. ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 43–41 ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿತು.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಾಕ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಟ್ವಿಟರ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದೆನೆಗಳು’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್‌ ಒಕ್ಕೂಟ (ಐಒಎ) ಮತ್ತು ಭಾರತ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೆಡರೇಷನ್‌ (ಎಕೆಎಫ್‌ಐ) ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆ ತಂಡವು ಭಾರತದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಲುಪಿದ ‘ಭಾರತ ತಂಡ’: ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ

ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ ಎಕೆಎಫ್‌ಐ, ಅನಧಿಕೃತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆ ತಂಡವು ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

Congratulations to the Pakistan Kabbadi team for winning the Kabbadi World Cup after defeating India.