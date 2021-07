Tokyo Olympics ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ: ಕೊನೆಗೂ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಸೆ ಜೀವಂತ

ಟೋಕಿಯೊ: ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 1-0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ.

'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅನಿವಾರ್ಯವೆನಿಸಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ 57ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನವನೀತ್ ಕೌರ್ ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದರು.

Those who hold their nerves, cross the line. 💪

Some glimpses from our hard-fought win against Ireland. 💙#IREvIND #HaiTayyar #IndiaKaGame #TeamIndia #Tokyo2020 #TokyoTogether #StrongerTogether #HockeyInvites #WeAreTeamIndia #Hockey pic.twitter.com/DuOYPsqSS1

— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 30, 2021