ಜಮೈಕಾದ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ ಅಸಾಫ ಪೋವೆಲ್ ನಿವೃತ್ತಿ

ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಜಮೈಕಾದ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ ಅಸಾಫ ಪೋವೆಲ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನದಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋವೆಲ್ ಅವರು 2005ರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಮೀ. ಓಟವನ್ನು ಕೇವಲ 9.77 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 9.72 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ನಿವೃತ್ತಿ ಕುರಿತು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋವೆಲ್‌, 'ಚಾಪ್ಟರ್‌ 40 ಮತ್ತು ವಿದಾಯ, ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಹಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೃತ್ತಿಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Chapter 40 & retired , a new phase of life . As I say good bye to the sport , I’d like to say thank you to all my loyal fans that stood by me my entire career and even now . I am also thankful for the opportunities the sport has given me . It’s been great & a-lot more to come pic.twitter.com/dcpMSEkYoJ

