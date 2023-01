ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಕಿ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು

ಭುವನೇಶ್ವರ: ಭಾರತ ತಂಡವು ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕ್ರಾಸ್‌ಓವರ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತು.

ಕಳಿಂಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಫಲವಾಯಿತು.

Hosts India bow out of the Hockey World Cup after a dramatic encounter against New Zealand.

The score was 3-3 in full time before the Black Sticks held their nerves to win in sudden death. #HockeyWorldCup#HWC2023#HockeyIndia pic.twitter.com/rY4gIPtXwY

— The Bridge (@the_bridge_in) January 22, 2023