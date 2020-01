ದುರಂತ ಸಾವು ಕಂಡ ಕೋಬಿ ನೆನೆದು ಟೆನಿಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರಾದ ಜೊಕೊವಿಕ್

ಲಾಸ್‌ ಏಂಜಲಿಸ್‌: ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಕೋಬಿ ಬ್ರಯಾಂಟ್‌ (41) ಅವರನ್ನು ನೆನೆದು ಟೆನಿಸ್‌ ಆಟಗಾರ ನೊವಾಕ್‌ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.

ಇಂದು ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್‌ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಮಿಲಾಸ್‌ ರಾವೊನಿಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಜೊಕೊವಿಕ್ 6-4, 6-3, 7-6 ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಹಿರಿಯ ಟೆನಿಸ್‌ ಆಟಗಾರ ಜಾನ್‌ ಮೆಕ್‌ಎನ್ರಿಯೊ ಸಂದರ್ಶಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಹಸಿರು ಜಾಕೆಟ್‌ ತೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ರಯಾಂಟ್ ದುರಂತ ಸಾವು: ಮರುಗಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್

ಜಾಕೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ಕಸೂತಿ ಮೂಲಕ ಕೋಬಿ ಬ್ರಯಾಂಟ್‌ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಅಕ್ಷರ K B, ಕೋಬಿ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಮತ್ತು 24 ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೋಬಿ ದುರಂತ ಸಾವಿನಿಂದಾಗಿ ಆಘಾತಗೊಂಡಿರುವ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಭಾರದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡಿದರು.

💔@DjokerNole talks about the passing of his friend Kobe Bryant. #AusOpenpic.twitter.com/nwXFvr699k

— ATP Tour (@atptour) January 28, 2020