ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಂ: ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಅವರು ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್​ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಮಿಶೆಲ್ ಲಿ ಅವರನ್ನು 21-15, 21-13 ನೇರ ಸೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಂಧು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೆ 19 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, 15 ಬೆಳ್ಳಿ, 22 ಕಂಚಿನ ಪದಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 56 ಪದಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಂಗಪುರದ ಯೊ ಜಿಯಾ ಮಿನ್ ವಿರುದ್ಧ 21-19 21-17ರಿಂದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಸಿಂಧು, ಕಳೆದ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಚು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Shuttler PV Sindhu wins women's singles gold at Commonwealth Games with 21-15 21-13 victory over Canada's Michelle Li

— Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2022