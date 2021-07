Tokyo Olympics ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ | ಆಶಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಗಮನ

ಟೋಕಿಯೊ: ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರಾಸೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಶಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ 75 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್ ಕುಮಾರ್, ಚೀನಾದ ಎರ್ಬಿಕ್ ಟೌಹೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ 0-5ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

Ashish Kumar gives his best but does not succeed to get the job done against China's Tuoheta.

Ashish made his Olympics debut and we wish him all the best going forward 👍#boxing #Tokyo2020

— SAIMedia (@Media_SAI) July 26, 2021