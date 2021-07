Tokyo Olympics | ಭಾರತಕ್ಕೆ 2ನೇ ಪದಕ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಲವ್ಲಿನಾ

ಟೋಕಿಯೊ: ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 69 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಲವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್, ಕನಿಷ್ಠ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದಿದ್ದರು.

MEDAL ASSURED!!! @LovlinaBorgohai wins her quarterfinal bout 4-1 against Taipei's Chen to qualify for the semifinal.

We wish her the best for her semifinal bout.

Stay tuned for more updates. #Cheer4India pic.twitter.com/kykpKHeR91

— SAIMedia (@Media_SAI) July 30, 2021