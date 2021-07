Tokyo Olympics | ಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಣಿಕಾ 3ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ

ಟೋಕಿಯೊ: ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತದ ಮಣಿಕಾ ಬಾತ್ರಾ, ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಾ ಅವರು ವಿಶ್ವ ನಂ. 32 ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ನ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಮಾರ್ಗರೀಟಾ ಪೆಸೋಸ್ಕಾ ವಿರುದ್ಧ 4-11, 4-11, 11-7, 12-10, 8-11, 11-5, 11-7ರಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tokyo Olympics | ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೇರಿ ಕೋಮ್

.@manikabatra_TT secures victory against higher-ranked Ukraine's Pestoska in a thrilling 7-setter in her 2nd round singles #tableTennis match.

We wish her all the best for the next round!#Cheer4India pic.twitter.com/UhLZ4Fk65l

— SAIMedia (@Media_SAI) July 25, 2021