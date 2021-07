Tokyo Olympics | ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಬ್ರಾಡಿಗೆ ಮಣಿದ ಜಾಧವ್ ನಿರ್ಗಮನ

ಟೋಕಿಯೊ: ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ.2 ಬಿಲ್ಲುಗಾರನನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾಧವ್, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನ ಎದುರು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಚರಿ ಪುರುಷರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ 1/32 ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾದ ವಿಶ್ವ ನಂ.2 ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ನ ಗಾಲ್ಸನ್ ಬಜಾರ್ಜಪೋವ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ 6-0ರಿಂದ ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಜಾಧವ್ 16ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tokyo Olympics ಆರ್ಚರಿ | ಅನುಭವಿ ತಾರೆ ತರುಣ್‌ದೀಪ್ ರಾಯ್ ಪಯಣ ಅಂತ್ಯ

Pravin Jadhav bows down to Ellison Brady from USA, 0-6, in Men's Archery 1/16 Eliminations in #Tokyo2020 pic.twitter.com/g75oDYaSTM

— All India Radio News (@airnewsalerts) July 28, 2021