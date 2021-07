Tokyo Olympics

ಟೋಕಿಯೊ: ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ರೋಯಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್‌ನಿಂದ ಆಗಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಲಾಲ್ ಜಾಟ್‌ ಹಾಗೂ ಅರವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಡಿಯು, 11ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.

ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ರೋಯಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#Rowing duo of @OLYArjun and Arvind Singh finished 5th in the Lightweight Double sculls Final B and 11th overall with a time of 6:29.66

The 🇮🇳 pair have produced the best-ever results for #TeamIndia at #Olympics in the sport

Let's support them loudly with #Cheer4India

— SAIMedia (@Media_SAI) July 29, 2021