<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಭಾರತದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಸುಮಿತ್ ನಾಗಲ್ ಅವರು ಇದೇ 5ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಾರೆ ಎಸ್.ಡಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸುವರು. </p><p>ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟೂರ್ನಿಯ ಡ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಎಟಿಪಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ 125 ಹಂತದ ಟೂರ್ನಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರು ಮಂದಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಸುರೇಶ್, ಮಾನಸ್ ಧಾಮ್ನೆ ಅವರು ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ<br>ವರು. ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್, ಆರ್ಯನ್ ಶಾ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಭಾರತೀಯರು. ಒಟ್ಟು 19 ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ಪೆಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ (ಸ್ಪೇನ್) ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್ನ ಪೆಡ್ರೊ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 92ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. . ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮೇಯೊಟ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಪೀಟರ್ ಬಾರ್ ಬಿರ್ಯು<br>ಕೋವ್ ವಿರುದ್ಧ; ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜೇ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ (ಬ್ರಿಟನ್) ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಟಿಯೊ ಮಾರ್ಟಿನೊ ವಿರುದ್ಧ; ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಲಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) ಅವರು ಫೋರ್ಜ್ಟೆಕ್ ಜೊನಾಸ್ (ಝೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್) ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸುವರು. </p><p>ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾಲಾಜಿ– ನೀಲ್ ನೀಲ್ ಓಬರ್ಲೀಟ್ನರ್ (ಭಾರತ–ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ) ಜೋಡಿ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್–ಅರ್ಜುನ್ ಕೆ. (ಭಾರತ) ಜೋಡಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲೆರಡು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿವೆ.</p>