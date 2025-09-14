<p><strong>ಬೀಲ್ (ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್):</strong> ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್ಗೆ (1R) ಭಾರತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದೆ. </p><p>ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ವಿಶ್ವಗುಂಪಿನ (1) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತ 3–1ರ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. </p><p>ಯುವ ಆಟಗಾರ ಹೆನ್ರಿ ಬೆರ್ನೆಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗಾಲ್ 6–1, 6–3ರ ಅಂತರದ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದರು.</p><p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. </p>. <p>32 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತವರಿನಾಚನೆ ಯುರೋಪಿನ ತಂಡವೊಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದ ಮೊದಲ ಜಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1993ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರದ್ದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. </p><p>ಇನ್ನು ತವರಿನ ನೆಲದ ಪೈಕಿ 2022ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ವಿರುದ್ದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. </p><p>ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವು 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. </p><p>ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ ನಗಾಲ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ 2–0 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಆದರೆ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ರಿತ್ವಿಕ್ ಬೊಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. </p><p>ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ ನಗಾಲ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. </p>.ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್: ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಭಾರತ.ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ | ಜೆರೋಮ್ ಕಿಮ್ಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>