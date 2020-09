ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಯುಎಸ್‌ ಓಪನ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ ನವೊಮಿ ಒಸಾಕ ಬೆಲಾರಸ್‌ನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ಆಜರೆಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಂ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಒಸಾಕಾ ಮತ್ತು ಆಜರೆಂಕಾ ನಡುವಿನ 1 ಗಂಟೆ 53 ನಿಮಿಷಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ 1–6, 6–3 ಮತ್ತು 6–3 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಸಾಕಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಸಾಕಾಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಯುಎಸ್‌ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುಎಸ್‌ ಓಪನ್‌ ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.

'ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಕಠಿಣ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಒಸಾಕಾ ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್‌ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆತಿದೆ.

ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 26 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಜರೆಂಕಾ (31) ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಸಾಕಾ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು, ಎರಡೇ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ ಮುಗಿದು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು.

ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 6–3 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಒಸಾಕಾ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್‌ನತ್ತ ಸಾಗಿತು. ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲೂ ಒಸಾಕಾ 6–3ರಿಂದ ಗೆದ್ದು, ಯುಎಸ್‌ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

