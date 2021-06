ಪ್ಯಾರಿಸ್: ದಾಖಲೆಯ 24ನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ನಂ.1 ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಕನಸಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು 21 ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಕಜಕಿಸ್ತಾನದ ಎಲೆನಾ ರೈಬಕಿನಾ ವಿರುದ್ಧ 6-3, 7-5ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಕೂಟದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

23 ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ 39ರ ಹರೆಯದ ಸೆರೆನಾ ಅವರಿಗೆ 21 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಸವಾಲನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

The Rise of Rybakina 🇰🇿

Growing up watching Serena on TV, the 21-year-old stuck to her game plan to complete the upset and break new ground 👇#RolandGarros

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2021