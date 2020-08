ಯುಪಿಎಸ್‌ ಫಲಿತಾಂಶ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಶುಭಾಶಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂದೇಶ

ದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಜೀವನ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ,’ ಎಂದು ಅವರು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘2019ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ವೃತ್ತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು,’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

For those youngsters who did not get the desired result in the Civil Services Examination, 2019, I would like to tell them- life is full of several opportunities. Each and every one of you is hardworking and diligent. Best wishes for all your future endeavours.

