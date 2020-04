ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದರೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ನಾಶ: ಅಮೆರಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಬಿಸಿಯಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ವೇತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿವ ಅವರು, 'ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಭಿನ್ನ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಮ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ವೈರಸ್‌ ತಣ್ಣನೆಯ (ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ) ಹಾಗೂ ಒಣ ವಾತಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಬಿಲ್‌ ಬ್ರಯಾನ್‌ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತ, 'ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

(1) Findings from S&T’s Nat’l Biodefense Analysis and Countermeasures Ctr: #COVID19 virus is inactivated quickest with direct sunlight both on surfaces and in air. There are still unknowns about transmission + more work needs to be done before it’s safe to return normal life.

