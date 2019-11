ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ: ಐಎಸ್‌ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಧಮಕಿ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ‘ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಾಗ್ದಾದಿ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ರಮಿಸದು’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಐಎಸ್‌ಗೆ ಹೊಸ ನಾಯಕ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತ ಯಾರು, ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ISIS has a new leader. We know exactly who he is!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019