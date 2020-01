ಕೊರೊನಾ| ಚೀನಾ ಭಾರತೀಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಬೀಜಿಂಗ್ (ಚೀನಾ): ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪೀಡಿತ ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರಲು ಚೀನಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಹಾಟ್ ಲೈನ್‌‌ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಚೀನಾದ ಬೀಜಿಂಗ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಹಾಟ್‌‌ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

+8618610952903, +8618612083629, +8618612083617 ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕೇಂದ್ರದ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

helpdesk.beijing@mea.gov.in ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ ನಗರ, ಹುಬೇ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ನಗರಗಳ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವವರು, ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೇಲಿನ ಹಾಟ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಇ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

