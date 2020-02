ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಈ ವರೆಗೆ ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ (ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್‌) ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೈರಸ್‌ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಈ ವರೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿರಲಿಲ್ಲ.

NEWS: NIAID labs have produced images of the #NovelCoronavirus SARS-CoV-2 🔬 Check out more images on #NIAIDNow: https://t.co/tMQZTgRWVh #SARSCoV2 #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/WkI1p1Rf8Y