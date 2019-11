ಲೈವ್‌ ವರದಿ ಮಾಡುವಾಗ ವರದಿಗಾರನ ಕಾಡಿದ ಹಂದಿ: ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ

ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವರದಿಗಾರನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋದ ಹಂದಿ ವಿಡಿಯೊ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಲೈವ್‌ ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರೀಸ್ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದರ ವರದಿಗಾರನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಹಂದಿಯೊಂದು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಕಾಟ ನೀಡಿದೆ. ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಗಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ್ಯಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿಸುವಷ್ಟು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

Greek journalist pestered by a pig while reporting on the recent floods in Greece #pig pic.twitter.com/68XcKRJI7w

— Greekcitytimes (@greekcitytimes) November 27, 2019