ದುಬೈ: ಉಕ್ರೇನ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ನ ವಿಮಾನವೊಂದು ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ತೆಹರಾನ್‌ನ ಇಮಾಂ ಖಮೇನಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕೀವ್‌ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೇರಿ 180 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಈ ವಿಮಾನ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ, ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್‌ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

‘180 ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಏರ್‌ಲೈನ್‌ನ ವಿಮಾನ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆಯಂತೆ ಉರಿದು ಉರುಳಿತು’ ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿಯ ಇರಾನ್ ವರದಿಗಾರ ಬಹ್ಮನ್ ಕಲ್ಬಾಸಿ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Horrific vid of the Boeing 737 of #Ukraine airline w/ 180 passengers burning in the sky & crashing just outside of #Tehran mins after taking off. #Iran is having a really dark day. Over 60 killed in the stampede, then scare of an all out war and now this. pic.twitter.com/Qvtf5hdwkg https://t.co/OGz90NdeH0

— Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 8, 2020