ಬ್ರಿಟನ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆಗೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು

ಲಂಡನ್‌: ಬ್ರಿಟನ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವೆ ನಡೈನ್‌ ಡೋರಿಸ್‌ (62) ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಂಕು ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ...ಹಾಗೂ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಕನ್ಸರ್ವೆಟಿವ್‌ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದೆ ಡೋರಿಸ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Thanks for so many good wishes. It’s been pretty rubbish but I hope I’m over the worst of it now. More worried about my 84yo mum who is staying with me and began with the cough today. She is being tested tomorrow. Keep safe and keep washing those hands, everyone.