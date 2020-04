Covid-19 World Update: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 1330 ಸಾವು

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ದಿನ 1,330 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 54,856ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 965,426 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 106,985 ಜನ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

United States of America (USA) recorded 1,330 #COVID19 deaths in the last 24 hours as per Johns Hopkins University tally: AFP news agency

— ANI (@ANI) April 27, 2020