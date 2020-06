ಸವಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಸೈಕಲ್!

ನವದೆಹಲಿ: ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿರುವ ‘ಅಟ್ಲಾಸ್‌’ ಕಂಪನಿಯು ದೆಹಲಿ ಹೊರವಲಯದ ತನ್ನ ಕೊನೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಜೂನ್‌ 3ರ ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್‌ ದಿನದಂದೇ ಅಟ್ಲಾಸ್‌ ಸೈಕಲ್‌ ಕಂಪನಿಯೂ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 431 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅದು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನೌಕರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ₹50 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾದ ಕೂಡಲೆ ಕಂಪನಿಯೂ ತೆರೆಯಬಹುದು. ವಜಾಗೊಂಡಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುವುದು,’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಎನ್‌ಪಿ ಸಿಂಗ್‌ ರಾಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Ghaziabad: Atlas Cycles (Haryana) Limited pastes a notice outside its production plant in Sahibabad, announcing temporary layoff of its employees. Mahesh Kumar, a leader of a workers' union at the unit, says, "Around 1000 people work at the unit". pic.twitter.com/WdrA4x4gvb

— ANI UP (@ANINewsUP) June 3, 2020