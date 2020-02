ಈ ಹುಚ್ಚುತನ ಕೊನೆಯಾಗಲೇಬೇಕು: ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಮಾಧಿ ಎದುರು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಶಾಂತಿ ಪಠಣ

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಅವರು ರಾಜಘಾಟ್‌ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಶಾಂತಿ ಪಠಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ದೆಹಲಿಯ ಜನತೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್‌ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹುಚ್ಚು ಉನ್ಮಾದ ಕೊನೆಯಾಗಲೇಬೇಕಿದೆ‘ ಎಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Delhi CM: The entire country is worried about the violence that took place in Delhi in past two days. There has been loss of lives & properties. If violence increases it will affect everyone. All us are here to offer our prayers to Gandhi Ji who was a follower of non-violence. https://t.co/Le65MOfjos pic.twitter.com/HnuCr1g3Fo