ರೊಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ₹36.84 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ: ಸಿಬಿಐ ಎಫ್ಐಆರ್

ಲಖನೌ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ರೊಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ನು, ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೊಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಎಫ್ ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ಕೊಠಾರಿ, ಪುತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಕೊಠಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಲಖನೌ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌‌ಗೆ ₹36.84 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಸಿಬಿಐನ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ

ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಫ್ ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ರೊಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌‌ನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

Lucknow: Anti-Corruption Wing of CBI has registered an FIR against owners of Rotomac Global Pvt Ltd, its owner Vikram Kothari, son Rahul and others for allegedly cheating Allahabad Bank of Rs 36.84 crore.