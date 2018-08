ರಫೇಲ್‌ ಒಪ್ಪಂದ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ: ಸಂಸತ್‌ ಒಳ, ಹೊರಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ‘ರಫೇಲ್ ಒಪ್ಪಂದವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣವಾಗಿದೆ. ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ರಫೇಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಇಂದು(ಶುಕ್ರವಾರ) ಸಂಸತ್‌ನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಪತ್ರಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಂಸತ್‌ ಹೊರಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಫೆಲ್‌ ಒಪ್ಪಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬರಹವುಳ್ಳ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌, ಸಿಪಿಐ, ಆರ್‌ಜೆಡಿ, ಎಎಪಿ ಸಂಸದರು ಸಂಸತ್‌ನ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ಹರಿವಂಶ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಲಾಪದಲ್ಲೇ ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ, ಸದನ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ರಫೆಲ್‌ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ರ ವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.

Delhi: Sonia Gandhi at the protest by Opposition in Parliament premises over #RafaleDeal issue pic.twitter.com/IAMt3VxJN3

— ANI (@ANI) August 10, 2018