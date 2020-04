ಜಮ್ಮುವಿನ ಅವಳಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕೊರೊನಾ ಜಾಗೃತಿ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮುವಿನ ಅವಳಿ ಬಾಲಕಿಯರಾದ ಸಾಯಿಬಾ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಷಾ ಗುಪ್ತಾ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಹಾಡಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸಾಯಿಬಾ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಷಾ ಗುಪ್ತಾರಂತಹವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ’ ಎಂದು ಅವರು ವಿಡಿಯೊ ಸಹಿತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Proud of youngsters like Saibaa and Saisha Gupta. They are raising awareness on defeating Coronavirus.

Have a look at this video. pic.twitter.com/95iJ5D61wh

— Narendra Modi (@narendramodi) April 16, 2020