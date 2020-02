ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗುವವರು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮನವಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ಈ ವಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್‌ಗೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪೀಡಿತ ಚೀನಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, 'ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಭಾರತವು ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ ಪ್ಯಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ ಅಥವಾ ಹುಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಸೀಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

Embassy of India in Beijing, China: Subject to capacity limitations and space availability on the incoming aircraft, India is also willing to facilitate nationals from all our neighbours boarding it on its return journey to New Delhi. #CoronaVirus