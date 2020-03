ಕೋವಿಡ್ 19 ಭೀತಿಗೆ ರದ್ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಭೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಕೋವಿಡ್-19 ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ರದ್ದು

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್-19 ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ ಮೇ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಐಸಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ತುರ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ.

ICC: The Board and a number of committees will convene remotely to consider matter for urgent decisions only, with the full meetings rescheduled for early May. https://t.co/vtQ84Cq8eX

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ಥಗಿತ

ಕೋವಿಡ್-19ನಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪುರುಷ ತಂಡದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿಯು ನಿಗದಿಯಂತೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Cricket Australia: South Africa tour of the women's team has been suspended until further notice. The three-match One-Day men's international series against New Zealand will proceed as scheduled, however fans will not be admitted into the venue. #CoronaVirus pic.twitter.com/HncfXTu8Ir