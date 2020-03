ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಬೇಲಿ: ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ಮೋದಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ತೂರಲು ಭಯ! ರಂಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೋಯಲು ಭೀತಿ! ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವುದೆಂದರೆ ದಿಗಿಲು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್–19 (ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌) ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಆತಂಕವೇ ಕಾರಣ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, 'ಈ ಬಾರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆಯೇ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ಸಹ ಹೋಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಕೊರೊನಾ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ.

ಹಿಂಜರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸಿಯೇ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 'ಕೊರೊನಾ ಭೂತ' ದಹನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾಕಾಳ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಎರಚುವ ಆಚರಣೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ.

#WATCH Mumbai: An effigy based on the theme of #CoronaVirus that was put up in Worli was burned as a part of Holika Dahan, a ritual that takes on the eve of #Holi festival. (09.03.2020) pic.twitter.com/1qUKvl1erd — ANI (@ANI) March 9, 2020

ಪುದುಚೇರಿ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್‌ ಗವರ್ನರ್‌ ಕಿರಣ್‌ ಬೇಡಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಬದಲು ಹೂವು ತೂರಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ರಾಜಭವನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು.

#WATCH Puducherry Governor Kiran Bedi plays #Holi with flowers at Raj Bhawan pic.twitter.com/pq6lcUVH2Y — ANI (@ANI) March 10, 2020

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜನರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಹೋಳಿ ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಮೋದಿ ಮಾರ್ಚ್‌ 4ರಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರ, 'ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವು ದೇಶವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತರಲಿ' ಎಂದು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

Experts across the world have advised to reduce mass gatherings to avoid the spread of COVID-19 Novel Coronavirus. Hence, this year I have decided not to participate in any Holi Milan programme. — Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2020

ಬಿಹಾರ, ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್‌–19 ಪರಿಣಾಮ ಈ ಬಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ 9 ಮತ್ತು 10 ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ.

Madhya Pradesh: #Holi being celebrated at Mahakal Temple in Ujjain. pic.twitter.com/0furxQiXir — ANI (@ANI) March 10, 2020

ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 'ದಿ ಕಲರ್‌ ರನ್‌' ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಣ್ಣಗಳು, ವಾಟರ್‌ ಬಲೂನ್, ವಾಟಲ್‌ ಗನ್‌, ಪಿಚಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತೂರಿ ನಡೆಸುವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯವಾದ ಕಾರಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

My #sandArt on #HappyHoli2020 and massage is AVOID COLOUR AVOID CORONAVIRUS pic.twitter.com/MV8dcVIfhw — Manas sahoo (@SandArtistManas) March 9, 2020

A young Brat wishes a safe and a happy Holi to all. Be careful of the Carona Virus. pic.twitter.com/2jEqbHJWob — Rishi Kapoor (@chintskap) March 9, 2020