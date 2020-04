ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಣ ಹಣ್ಣು, ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ

ವಿಜಯವಾಡ: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪೀಡಿತರ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಣ್ಣು, ಒಣ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಗೋರು ಮುದ್ದಾ' (ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ) ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಬೇಕೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗನ್‌ ಮೋಹನ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Andhra Pradesh: A quarantine center in Vijayawada is serving fruits, dry fruits, and eggs in a bid to boost the immune system of the occupants. All relief centers across the states have also been asked to follow the ' Goru Mudda' menu by the Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy. pic.twitter.com/YzGtriPtfT

— ANI (@ANI) April 9, 2020