ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ 8 ತಬ್ಲೀಗಿ ಜಮಾತ್ ಸದಸ್ಯರ ಬಂಧನ

ನವದೆಹಲಿ: ತಬ್ಲೀಗಿ ಜಮಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಎಂಟು ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಕ್ವಾಲಾಲಂಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವಿಮಾನವೇರುವ ಮುನ್ನ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಲಿಂದೊ ಏರ್ ವಿಮಾನಸಂಸ್ಥೆ ಒಡಿ 203 ವಿಮಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಹೊರಡಲು 30 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 8 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಬ್ಲೀಗಿ ಜಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

12.40ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲನುವಾಗಿದ್ದ ದೆಹಲಿ- ಮುಂಬೈ-ಕ್ವಾಲಾಲಂಪುರ ವಿಮಾನದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 22 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿಮಾನ ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ.

The process, to hand over the 8 Tablighi Jamaat members from Malaysia, to Delhi Police is now underway. As per rules, all the members will go through quarantine in India https://t.co/iZV6KJCTqu

— ANI (@ANI) April 5, 2020