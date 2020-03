8 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ₹5751 ಕೋಟಿ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ₹11.48 ಕೋಟಿ!

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ₹5,751.27 ಕೋಟಿ ವಿಪ್ಪತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Home Minister Amit Shah has approved Rs 5,751.27 crore of additional central assistance under National Disaster Response Fund to eight states which were affected by floods/ landslides/cyclone/drought during 2019: Home Minister's Office (File photo) pic.twitter.com/7yWanLeIoq

— ANI (@ANI) March 28, 2020