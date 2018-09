ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಂದೋರ್‌ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಟೋಪಿ ತೊಟ್ಟು ಮಸೀದಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫೋಟೊ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್‌ ಶಾಸಕ ಜಿಗ್ನೇಶ್‌ ಮೇವಾನಿ ಹಾಗೂ ’ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಟ್ಟಿ’ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹೆಸರು ಇರುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್‌ ಪೈ; ಇದೀಗ ಇರುಸು–ಮುರುಸು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಮೂದಲಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸುದ್ದಿ, ಫೋಟೊಗಳೆಲ್ಲ ಫೇಕ್‌ ಎಂಬುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಲವು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸದೊಂದು ಹಾದಿಯೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರೋಪ–ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ, ವಾದ–ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ’ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ’(ಫೇಕ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌) ಮಾಯಾಜಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯರು ಸಿಲುಕಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

“जिन्हे था इंकार कभी टोपी से किसी दौर में। मस्जिद के अंदर नजर आये वो साहेब इंदौर में।”– ’ಟೋಪಿ(ಸ್ಕಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌) ಕುರಿತು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥವರು ಇಂದೋರ್‌ ಮಸೀದಿಯೊಳಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು’ ಎಂದು ಗುಜರಾತ್‌ ಶಾಸಕ, ದಲಿತ ನಾಯಕ ಜಿಗ್ನೇಶ್‌ ಮೇವಾನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿರುವ ಫೋಟೊ ಸಹಿತ ಒಕ್ಕಣೆಯೊಂದಿಗೆ 2018ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 16ರಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಫೋಟೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ತಿದ್ದಿರುವ(ರೂಪಾಂತರಿಸಿರುವ) ಚಿತ್ರವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಗ್ನೇಶ್‌ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮದರ ಮೊಮ್ಮಗ ಇಮಾಮ್‌ ಹುಸೇನ್‌ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿರುವಂತೆ ತಿದ್ದಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಮತ್ತು ಟ್ವೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮರು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 5.5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ’ಐ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ರವೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌ಡಿಟಿ’ ಎಂಬ ಪುಟ ಇಂಥದ್ದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, 8 ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಅದರ ಮರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಫೇಕ್‌ ಇಮೇಜ್‌ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹರಡಿರುವುದನ್ನು ಆಲ್ಟ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಜವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆಲ್ಟ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನೂ ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಟೋಪಿ ತೊಡಿಸಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌–

It is always wonderful to meet Dr. Syedna Mufaddal Saifuddin. Saint and scholar, his commitment towards nation building is appreciable. He is at the forefront of several community service initiatives. pic.twitter.com/qLUUJN6Lpw — Narendra Modi (@narendramodi) September 14, 2018

ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರುವ ಜಿಗ್ನೇಶ್‌ ಮೇವಾನಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯಾನಾಥ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಜತೆಗಿರುವ ಫೋಟೊಶಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿರುವ ಫೋಟೊ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೂ ಫೇಕ್‌ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರು.

ಫೇಕ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೂಫ್‌!

ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ’ಬಿಬಿಸಿನ್ಯೂಸ್‌ಹಬ್‌.ಕಾಂ’ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಫೇಕ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ.ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್‌ ಪೈ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. 2018ರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟ 10 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಿಬಿಸಿನ್ಯೂಸ್‌ಹಬ್‌.ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಿತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ’ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಘಾತಕಾರಿ ಪಟ್ಟಿ’ ಎಂದು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್‌ ಪೈ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದರು.

ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಹೆಸರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಟ್ವೀಟಿಗರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಕ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್‌ ಪೈ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ’ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಬಿಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂಥದ್ದೇ, ಆದರೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿವೆ..’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟಿಗರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿನ ಸರಮಾಲೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

Yup, it is supposedly spoof site not a fake site!The tweet exposed so many people who were abusive,semi educated,made personal attacks,never read contents,ideological,illogical.. Shocking that not many argued on the content on merit,not knowdifference between fake news and spoof! https://t.co/KG16Q292ZY — Mohandas Pai (@TVMohandasPai) September 17, 2018

Fake site or not, most of the political parties there are over 50 years, their history is known, their corruption is also known https://t.co/uyTxPx8AV9 — Mohandas Pai (@TVMohandasPai) September 17, 2018

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್‌ ಪೈ, ’ಟೈಮ್ಸ್‌ ಹೌ’ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಟೈಮ್ಸ್‌ ಹೌ, ಟೈಮ್ಸ್‌ ನೌ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ನಕಲಿಯಾಗಿದೆ.

ಲೇಖನದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹತ್ತು ಹಲವು ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್‌ ‍ಪೈ, ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿವೇಕ್‌ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಟ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ’ಬಿಬಿಸಿ’ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ನಕಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಿಬಿಸಿನ್ಯೂಸ್‌ಹಬ್‌.ಕಾಂ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌, ’ಜಗತ್ತಿನ ಹತ್ತು ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು’ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ’ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳು’ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.