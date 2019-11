ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮಿಗ್ -29 ಕೆ ವಿಮಾನ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿಗೆಂದು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿಮಾನ ಟೇಕ್‌ ಆಫ್‌ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು, ಒಳಗಿದ್ದ ಪೈಲಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವಿಮಾನವು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ನ ತರಬೇತಿ-ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

Indian Navy Sources: A MiG-29K fighter aircraft crashed in Goa soon after it took off for a training mission. Both the pilots have managed to eject safely. The aircraft involved in the crash was a trainer version of the fighter jet. pic.twitter.com/nMWPYOeUFN

