ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಸಿನಿ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದ ಕಲ್ಪನಾ ವಾಜ್ಮಿ ನಿಧನ

ಮುಂಬೈ: ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುವ ರುಡಾಲಿ, ಚಿಂಗಾರಿ, ಏಕ್ ಪಲ್ ಮತ್ತು ದಾಮನ್‌ನಂಥ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಲ್ಪನಾ ಲಾಜ್ಮಿ (61) ಶುಕ್ರವಾರ ನಸುಕಿನ 4.30ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

‘ಚಿಂಗಾರಿ’ ಲಾಜ್ಮಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ. ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮತ್ತು ಅನುಜ್ ಸಾಹ್ನಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಲಾಜ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಕೆಲ ನಟನಟಿಯರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಾಜ್ಮಿ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನಗಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಲಾಜ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಸೋನಿ ರಜ್ದಾನ್ ಮತ್ತು ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಟನಟಿಯರು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Deeply saddened... at around 4:30 am today morning #KalpanaLajmi passed away .. May she rest in peace.

