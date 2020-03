ಮನೆಗಳ ಒಳಗೇ ಇರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂದೇಶ

ನವದೆಹಲಿ: ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕರ್ಫ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ ಮೋದಿ ಸಂದೇಶ ಈ ಕರ್ಫ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ. ಇದು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಇಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಗಳ ಒಳಗೇ ಇರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

In a few minutes from now, the #JantaCurfew commences.

Let us all be a part of this curfew, which will add tremendous strength to the fight against COVID-19 menace. The steps we take now will help in the times to come.

Stay indoors and stay healthy. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/11HJsAWzVf

— Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2020