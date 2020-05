ದಮೋಹ್‌: ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಗಳಿಂದಾಗಿ 'ಸಿಂಗಂ' ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗಂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಬ್‌–ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ ಒಬ್ಬರು, ಸಿಂಗಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್‌ ದೇವಗನ್‌ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಸ್ಟಂಟ್‌ ಮಾಡಿ ₹5,000 ದಂಡ ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ದಮೋಹ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಸಿಂಗಗಢ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್‌–ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ ಮನೋಜ್‌ ಯಾದವ್‌ ಡೇರ್‌ಡೆವಿಲ್‌ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತು ಸ್ಟಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಎರಡು ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು, ಕಾರು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸನ್‌ ಗ್ಲಾಸ್‌ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಫೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.

Sub Inspector is video of a sub inspector of Madhya Pradesh in Damoh district! SI Manoj Yadav performing a stunt of Singham on lockdown days. Singham song in a police uniform, taking the risk of his life while standing on two cars #Damoh #MadhyaPradesh #Singham pic.twitter.com/rcoxuWlJld

