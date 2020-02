ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಲೇಪಿಸಿ ಮಾರಾಟ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ

ತಮಿಳುನಾಡು: ಮದುರೈ ಸಮೀಪ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟನ್ ತೂಕದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುರೈ ಸಮೀಪದ ಕರಿಮೇಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ದೂರುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮದುರೈ ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಸುಂದರಂ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ

ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು ಎಂದು ಅರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Tamil Nadu: Madurai Food Security Officer Somasundaram along with other officials and lab analysts raided the fish market at Karimedu last night. Two tonnes of fish was disposed of after it was found to be adulterated with formalin. pic.twitter.com/yfiJIbVqCk