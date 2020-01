ತಮಿಳುನಾಡು: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌‌ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಸ್ಕ್‌‌ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರುವ ಚೀನಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್‌‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಧುರೈನ 'ಎಎಂ ಮೆಡಿವಿಯರ್' ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಹಾರ, ನೀರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ 'ಎನ್95' ಹೆಸರಿನ ಮಾಸ್ಕ್‌‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳು ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ.

'ನಮ್ಮ ಘಟಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ರಫ್ತುದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಲಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಾವು ಮಾಮೂಲಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್‌‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Tamil Nadu: Manufacturers in Madurai working extra hours to produce N95 masks as demand soars in China due to #CoronaVirus outbreak. Abhilash,MD,AM Mediwear,says, "We're getting huge number of orders from Indian exporters who will send masks to China.We've doubled our production" pic.twitter.com/Bq4YcMLGzw

— ANI (@ANI) January 30, 2020