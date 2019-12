'ಮಹಾ' ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಜಿತ್, ಸಚಿವರಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವಚನ?

ಮುಂಬೈ: ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಅಜಿತ್‌ ಪವಾರ್‌ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನಾ ಶಾಸಕ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಶಿವಸೇನಾ, ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾ ವಿಕಾಸ ಆಘಾಡಿ (ಎಂವಿಎ) ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಜಿತ್‌ ಪವಾರ್‌ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶಿವಸೇನಾ ಹಾಗೂ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ತಲಾ 13 ಮಂದಿ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

#Maharashtra CM @OfficeofUT to expand his council-of-ministers today at 1 pm.

Governor @BSKoshyari to swear in new Cabinet ministers and Ministers of State of #MahaVikasAghadi government @DeccanHerald @ShivSena @NCPspeaks @INCMaharashtra #MVA

