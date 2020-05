ಶವವಾಗಿ ಮಲಗಿದ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂದ; ಮನಕಲಕುವ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್

ಪಟನಾ: ಬಿಹಾರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಅಮ್ಮನ ದೇಹದ ಮೇಲಿರುವ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಆ ಮಗು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ. ಅಧಿಕ ಶಾಖ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದುದ್ದೇ ಆಕೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರದ ಮುಜಾಫರ್‌ಪುರ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಬಂದಿಳಿದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 23ರ ಹರೆಯದ ಈ ಮಹಿಳೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೂಡಾ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಮಗು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿತ್ತು.

Watch this heartbreaking video 😓Baby Tries To Wake Dead Mother At Bihar Station In Endless Migrant Crisis..!!

We are living in the 21st century?? Who is responsible for this murder? pic.twitter.com/m8RvIM7S9j

— VK18_ABD17 🇮🇳 (@vk18_abd17) May 27, 2020