ಕರೋನ ವೈರಸ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಮೇ 3 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕೆರಳಿದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ದಿನಗೂಲಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #Bandra ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿದೆ.

#Bandra, #SendUsBackHome, #Migrant, #MaharashtraGovernment ವಿಷಯಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಭಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆದವು. #Bandra ಹ್ಯಾಷ್‌ ಟ್ಯಾಂಗ್‌ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸಂಜೆ 7.30ರ 51 ಸಾವಿರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.

ಬಾಂದ್ರಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಬಾಂದ್ರಾ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಹಲವರು ಇದು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Thousands of migrants gather in Mumbai’s Banda seeking a way back home

Even after 3 weeks into the lockdown, why is the govt. not being able to take care of it’s people?

Moreover, they are beaten up by the police#Bandra #Lockdown2 pic.twitter.com/x8sgWZmk7z

— We The People of India (@ThePeopleOfIN) April 14, 2020