ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸ್ಪೀಕರ್‌ ವಿಖೊ ನಿಧನ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಂಬನಿ

ಕೊಹಿಮಾ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್‌ ವಿಖೊ–ಒ–ಯೊಶು (67) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಎನ್‌ಡಿಪಿಪಿ)ಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ವಿಖೊ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಂಬೈನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೃತರು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಖೊ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಖೊ ನಿಧನಕ್ಕೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಬಿ.ಎನ್‌.ರವಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

PM Narendra Modi tweets,"Anguished by demise of Speaker of Nagaland’s Assembly, Er. Vikho-o Yhoshu. He was a diligent leader who devoted his life towards progress of Nagaland. My thoughts are with his family&supporters in these moments of sadness. May his soul rest in peace." pic.twitter.com/EXQlDE5T1F

